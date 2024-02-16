Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarının ardından kadrosundaki yabancı sayısını 14'e düşürmek için yoğun mesai harcıyordu. Sarı-lacivertliler, iki ismi kadroya dahil etmedi.
Fenerbahçe'nin, TFF'ye bildirilen kadrosunda İngiliz futbolcu Ryan Kent ve Brezilyalı savunmacı Luan Peres yer almadı.
F.Bahçe'nin 30 kişilik A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ahmet Necat Aydın, Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Efekan Karayazı, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Furkan Onur Akyüz, İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Kaan Akyazı, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Muhammet İmre, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek.