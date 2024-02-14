Fenerbahçelileri kızdıracak transfer haberi! "Sebastian Szymanski ile temas halindeyiz"

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok takımın ilgisinin bulunduğu Polonyalı yıldız için flaş bir transfer açıklaması geldi. Almanya'dan o kulübün sportif direktörü, Szymanski ile görüştüğünü duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 19:12