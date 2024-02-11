FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjnonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Augusto, Oğuz, Sisto, Carlos Eduardo

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

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