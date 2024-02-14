Fenerbaçe'nin bu sezon hücum gücünü sırtlayan oyunculardan birisi olan Sebastian Szymanski 5 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Szymanski'nin düşüşünün nedeni belli oldu! Dikkat çeken detay...
Son olarak sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski 5 maçtır sessizliğini koruyor. Polonyalı yıldızdaki bu düşüşün nedeni ise belli oldu. İşte o dikkat çeken detay... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Polonyalı 10 numaranın performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde Fenerbahçe 4 puan kaybetti ve sıralamada 2. sıraya düştü.
FRED YOKSA...
Takvim'in haberine göre; sezonun geneline bıkıldığında Szymanski'nin, Fred ile birlikte oynadığı maçlarda çok daha yüksek bir performans çizdiği ortaya çıktı.