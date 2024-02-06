Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı. Sarı-lacivertiler, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelirken havalimanında bekleyen sarı- lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla karşıladı.
Taraftarlar özellikle yeni transfer Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.