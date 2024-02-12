Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024- 16:01