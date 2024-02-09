Fenerbahçe, yeni sezona hızlı başladı.
TRANSFER HABERİ | Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor! Fenerbahçe'den bomba hamle
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hunhalı bir çalışma ile sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip aynı zamanda gelecek sezonun planlamasını da yaptı. Bunun için kollarını sıvayan Fenerbahçe, listesine flaş bir ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip uzun süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.
Bunun için kollarını sıvayan yönetim flaş hamelelere imza atmıştı.