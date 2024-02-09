Panathinaikos - Fenerbahçe CANLI SKOR ( THY EuroLeague)

THY Euroleagu'in 26. hafta karşılaşmasında Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi alan sarı-lacivertliller, deplasmanda Yunan ekibini mağlup edip yoluna devam etmek istiyor. Son maçında deplasmanda Zalgiris'e mağlup olan Panathinaikos ise sahasında galip gelmek istiyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2024- 22:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024- 00:16