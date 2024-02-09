THY Euroleagu'in 26. hafta karşılaşmasında Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi alan sarı-lacivertliller, deplasmanda Yunan ekibini mağlup edip yoluna devam etmek istiyor.
Son maçında deplasmanda Zalgiris'e mağlup olan Panathinaikos ise sahasında galip gelmek istiyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Panathinaikos - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Cuma günü saat 22.15'de başladı. Karşılaşma S Sports ve S Sport Plus ekranlarından canlı ekrana geliyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot sonucu: Panathinaikos 13- 21 Fenerbahçe Beko
2. Periyot sonucu: Panathinaikos: 38- 30 Fenerbahçe Beko
3.Periyot Sonucu:Panathinaikos : 57 - 47 Fenerbahçe Beko
4.Periyot oynanıyor: Panatinaikos : 65- 58 Fenerbahçe Beko