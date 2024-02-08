Avrupa kulüplerinin radarındaydı! Sebastian Szymanski rekor kırdı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski, gol ve asistlerine devam ediyor. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans ile birlikte Avrupa'da o istatistikte zirvede. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2024- 11:33
Kanarya özellikle uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon son vermek istiyor.
Bu doğrultuda Kanarya kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.
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