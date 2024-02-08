Avrupa kulüplerinin radarındaydı! Sebastian Szymanski rekor kırdı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski, gol ve asistlerine devam ediyor. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans ile birlikte Avrupa'da o istatistikte zirvede. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 11:33