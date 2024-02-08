Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! İsmail Kartal listesini iletti
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de, flaş ayrılıklar da yaşandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, devre arası transferinin bitmesine sayılı saatler kala o futbolcular konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler Michy Batshuayi attığı gollerle 2-0 kazandı.