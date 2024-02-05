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Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe itirafı! Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli kulübü neden seçtiğini de açıkladı. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2024- 12:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024- 12:49









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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna konuştu. Fenerbahçe'yi seçme nedeniyle ilgili konuşan Söyüncü, "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri" dedi.

Hedeflerinden bahseden Çağlar Söyüncü, "Benim için de büyük bir keyif taraftarlarımıza sizin aracılığınızla mesaj vermek. Benim için de çok özel. Şu an hedeflediğim noktadayım. Gelmeden önce her futbolcu gibi benim de hedeflerim, hayallerim… Hayallerime takım olarak da sezon sonu ulaşacağımıza inanıyorum.