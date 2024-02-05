Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, sarı-lacivertli kulübü neden seçtiğini de açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna konuştu. Fenerbahçe'yi seçme nedeniyle ilgili konuşan Söyüncü, "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri" dedi.
Hedeflerinden bahseden Çağlar Söyüncü, "Benim için de büyük bir keyif taraftarlarımıza sizin aracılığınızla mesaj vermek. Benim için de çok özel. Şu an hedeflediğim noktadayım. Gelmeden önce her futbolcu gibi benim de hedeflerim, hayallerim… Hayallerime takım olarak da sezon sonu ulaşacağımıza inanıyorum.
İlk hedefim takıma çabuk adapte olmak, oynayabilmekti. Dün itibarıyla bunu gerçekleştirdim. Bundan dolayı mutluyum, güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim, çok kaliteli isimler var. Hepsi bana yardımcı oldu. Şu anlık çok mutluyum." dedi.
Transfer süreciyle ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, "Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum.
O yüzden benim için biraz zor geçti. Ama tabii işin sonu mutlu bitince. Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum.
Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik… Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum.
Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz.
Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum.
Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu.