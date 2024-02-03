Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sergen Yalçın geldikten sonra ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Antalya ekibi sahasında güçlü rakibi peşinde 3 puan kovalıyor. Süper Lig'de 12 maçtır yenilmeyen İsmail Kartal'ın ekibi ise şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Sergen Yalçın geldikten sonra ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Antalya ekibi sahasında güçlü rakibi peşinde 3 puan kovalıyor.

Süper Lig'de 12 maçtır yenilmeyen İsmail Kartal'ın ekibi ise şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BITEXEN ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Bitexen Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇ 11'LERİ:

Bitexen Antalyaspor : Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Bytyqi, Veysel

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

LİGDE 56. RANDEVU

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 36 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 100 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 27 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 13 galibiyet elde ederken, 5 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-1 kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

DJIKU VE BATSHUAYI KART SINIRINDA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve son lig maçına 11'de başlayan Alexander Djiku ile Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Alanyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

İSMAİL KARTAL İLE SERGEN YALÇIN, 6. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Yalçın ise Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş takımlarında iken rakip oldu. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.