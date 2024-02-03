Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'un konuğu oldu.

Rakini 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal maç sonrasında açıklamalarda bulunudu.

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"2-3 İÇİN PLAN YAPTIK"

"Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum."

"ÇAĞLAR İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

"Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten."

"HATAYI AZ YAPAN KAZANACAK"

1 gün önce mi 1 gün sonra mı oynamak, bu tartışılır. Yorum yapmak doğru değil. 1 gün önce oynamanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bununla ilgili bir şey söylemek genel anlamda doğru değil. Psikolojik olarak bakınca ligin sonuna doğru rakibimiz de biz de kazanıyoruz. Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak."

"SEZON SONUNDA..."

Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum."