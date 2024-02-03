Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 2 golle mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin tek golü 42. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ise 90+4'de sahneye çıktı ve attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti ve liderlik koltuğunu geri aldı.

Bitexen Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'de bu sezon tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

SERGEN YALÇIN'LI ANTALYA İLK KEZ KAYBETTİ

Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Bitexen Antalyaspor, tecrübeli teknik adamın önderliğinde ilk yenilgisini Fenerbahçe'den aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Bitexen Antalyaspor ise Yılport Samsunspor'un konuğu olacak.