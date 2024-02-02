Fenerbahçe, Emre Mor'un Karagümrük'e gitmesi ve Ryan Kent ile Joshua King'in olası ayrılıkları sonrasında kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Kartal'dan Danimarkalı isme onay çıktı!
Transfer döneminin en hareketl takımı olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sezon sonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekipte gözler hücum hattına çevrildi. Yönetim, forvet hattına takviye yapmayı planlıyor. İşte İsmail Kartal'ın da onay verdiği Danimarkalı golcü... | Fenerbahçe haberleri
Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Takvim'in haberine göre; yönetim Brendford'un yıldızı Mikkel Damsgaard'ı gündemine aldı.