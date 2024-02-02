Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 87-69 yendi.
Sarı-lacivertli ekip aldığı bu galibiyet ile namağlup liderliğini sürdürdü.
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sezer Bor
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 11, Howard 20, Alperi Onar 18, Meesseman 17, McBride 17, Sudenur Akarpa, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz, Laksa 2
NESİBE AYDIN: Thomas 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Cannon 25, Coates 16, Zec 11, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner
1. PERİYOT: 21-19
DEVRE: 41-41
3. PERİYOT: 69-56