TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservisiyle gidecek

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transferde ise hummalı bir çalışma devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelen oyuncular kadar gidecek isimler de kadro planlamasında büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda o ismin bonservisiyle birlikte gidebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2024- 06:40