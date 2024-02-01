Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservisiyle gidecek
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transferde ise hummalı bir çalışma devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelen oyuncular kadar gidecek isimler de kadro planlamasında büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda o ismin bonservisiyle birlikte gidebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'la aynı puanda olmasına karşın, averaj farkıyla liderliğini koruyor.