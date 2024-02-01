Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Emre Mor, VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Emre Mor, VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Sezona sakatlık problemiyle başlayan 26 yaşındaki futbolcu istediği forma şansını bulamadı.

Oynadığı 8 maçta 2 asist üreten Emre Mor toplam 153 dakika süre aldı.

Emre Mor 2021 sezonunun sonunda Celta Vigo'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Süper Lig temsilcisi aynı sezonun sonunda Emre Mor'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro karşılığında sattı.