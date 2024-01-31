Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı başladı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de ayrılık sancısı! Sözleşmeleri dondurulabilir
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbahçe, şimdide 3 yıldızı kadroya kattı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, takımda yer açmak için bazı futbolcularla yollarını ayıracak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip ilk başta Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
Sonda ise Kanarya hız kesmeden Krunic'i duyurdu.