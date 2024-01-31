Fenerbahçe'nin transferde hız kesmeye niyeti yok...
Fenerbahçe transferde durmuyor! Sıradaki isim...
Son dakika transfer haberi: Transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe, yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler İtalya'dan o futbolcu ile ilgileniyor. Transfer için ilk temas kuruldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan devre arasında da Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir forvet oyuncusunun yanı sıra bir de sol kanada takviye yapma kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; hedefteki isim ise; Lecce'nin 23 yaşındaki Zambiyalı oyuncusu Lameck Banda...