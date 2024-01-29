TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Matheus Saldanha'dan vazgeçmiyor! Yönetimden Sırbistan'a çıkarma

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Saldanha'dan vazgeçmiyor. 24 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarlı olan Fenerbahçe yönetimi, işi sonlandırmak için Sırbistan'a çıkarma yapacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 06:40