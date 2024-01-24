RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024- 12:39
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.
Zorlu maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Öte yandan maçın VAR koltuğunda oturacak hakem de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.
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