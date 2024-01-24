RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

Zorlu maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Öte yandan maçın VAR koltuğunda oturacak hakem de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.