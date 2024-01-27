FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den büyük fedakarlık! Beşiktaş devreye girince...

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği Çağlar Söyüncü ile ilgili sürpriz bir ayrıntı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu için sarı lacivertlilere imza atmadan önce Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. Ancak milli futbolcu transfer için büyük fedakarlık yaparak Fenerbahçe'ye gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 12:05