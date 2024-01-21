Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isme dudak uçuklatan teklif!
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu Bonucci ve Krunic ile güçlendirdi. Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan ve ligde lider konumda bulunan sarı-lacivertlilerde, yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Avrupa devi, o isim için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Eksik bölgeleri tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcularına da teklifler yağıyor.
Kanarya'da yönetim, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi ve Sebastian Szymanski için teklifler alıyor.