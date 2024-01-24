Fenerbahçe devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün transferinde sona gelindi! İşte ödenecek ücret
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların özlemle beklediği Çağlar Söyüncü, takıma katılmak üzere. Fenerbahçe'nin Çağlar için Atletico Madrid'e ödeyeceği ücret belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip stoper mevkisine takviye yapmak istiyor.
Bunun için kanarya'da birçok oyuncu gündeme geliyor.