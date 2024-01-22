Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Dyshawn Pierre, Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda oynanan Zalgiris Kaunas müsabakasında sakatlanarak kenara gelmişti.
Kanadalı basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dyshawn Pierre'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme 🔗 https://t.co/p5Bf1pmtYC pic.twitter.com/Fd3ZSnQlRg— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 22, 2024