Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. 5. tur maçında Fenerbahçe de Adanaspor da galibiyet arayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

FENERBAHÇE - ADANASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Emre Mor, Lincoln, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fevzi, Fatih, Evren, Lukaku, Kubilay, Diakite, Fernandes, Harun, Oberlin, Burhan

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

ADANASPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan başlayan Adanaspor, bu turda Hacettepe 1945'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. 4. Tur'da ise Esenler Erokspor'u konuk eden turuncu-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)