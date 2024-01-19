FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü'den Arda Güler'e transfer itirafı! İşte o sözler

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan maç öncesi saha içinde Arda Güler ile bir araya geldi. Çağlar bu birliktelik esnasında Arda Güler'e transfer itirafında bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)