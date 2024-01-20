TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Bonservis ücreti 35 milyon Euro

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya şu ana kadar 2 önemli isimle kadrosunu güçlendirmişti. Kış transfer döneminde birçok vedanın da yaşanacağı sarı lacivertlilerde, sürpriz bir futbolcuyla yollar ayrılabilir. Ancak Fenerbahçe bu transferden dev bir ücret kazanabilir. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 06:40