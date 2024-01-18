TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ısrar etti! Lyon İsmail Yüksek için teklifi yükseltti
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte gözler İsmail Yüksek'e çevrildi. Milli futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 24 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinden teklif geldi. Fransız ekibi Lyon, Fenerbahçe yönetimine yaptığı teklifi yükseltti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 18.01.2024- 06:40