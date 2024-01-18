Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçı sonrası takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a flaş bir benzetmede bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde golleri Lincoln Henrique, Michy Batshuayi (4) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, bu paylaşıma birçok yorum geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de yorum yapan isimlerden biriydi.

Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı. Bu ifade çok sayıda beğeni aldı.