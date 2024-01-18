TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü açıklaması! Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Stoper hattına Bonucci'nin haricinde bir takviye daha yapmayı planlayan sarı lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı. Yönetim, Atletico ile görüşmelerine devam ederken İspanyol ekibinin başkanı, 27 yaşındaki futbolcunun transferine dair konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.01.2024- 20:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024- 21:05