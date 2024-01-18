Dünya yıldızının menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye transferi...
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattını Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren sarı-lacivertli ekip, rotayı hücum hattına çevirdi. Yönetim, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu takviye etmek istiyor. Kanarya'nın ilgilendiği yıldız ismin menajeri açıklama yaptı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.01.2024- 21:46