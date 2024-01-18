FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ryan Kent için flaş iddia! "Ayrılığı an meselesi"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve istediği performansı alamadığı Ryan Kent için İngiliz basını flaş bir iddiada bulundu. 27 yaşındaki oyuncunun her an takımdan ayrılabileceği kaydedilen haberde, o detay ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)