Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.
TRANSFER HABERLERİ: Batshuayi'ye İngiliz kancası! O teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında 2 takviye yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerine teklifler gelirken, bir iddia ise Michy Batshuayi için İngiltere'den geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler stoper bölgesini Leonardo Bonucci ile güçlendirirken, orta sahaya ise Rade Krunic takviyesi geldi.
Sezon başında transferlerde adından söz ettiren Kanarya, bu hamlelerine ocak ayında da devam etmek istiyor.