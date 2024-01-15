Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı.
Beşiktaş ile Trabzonspor o yıldız için kafa kafaya geldi! İlk teklif Kartal'dan
Son dakika transfer haberi: Yeni sezona iyi başlayamayan Beşiktaş ile Trabzonspor, odağını devre arası transfer dönemine çevirdi. İkinci devrede açılmak isteyen dev kulüpler o oyuncu için yarışa tutuştu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Siyah-beyazlılar, sezon başından beri Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirdi.
İstikrarı sağlayamayan Kara Kartal, son olarak Fernando Santos ile anlaşma yaparak transfer çalışmalarına başladı.