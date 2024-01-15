Bu galibiyet F.Bahçe için can suyu oldu. Çünkü lig öyle bir devreye girdi ki F.Bahçe-G.Saray'dan hangisi üst üste 2-3 maç hata yaparsa kendini geride bulur ve içerden karışabilir. Bunu iki taraf da biliyor. Hani Timur ile Beyazıt'ın vardı ya… Birbirlerinin parmaklarını ısırmışlar, birinden biri 'ah' diye bağırınca öteki kazanmış. Şu anda iki takım da böyle.