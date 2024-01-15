Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Transfer yarışı erken başladı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor
Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasına da hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlarken, transferde ise dur durak bilmeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için devreye girdi. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve o isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.