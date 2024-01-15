Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Takımdan ayrılması bekleniyordu! Resmen talip oldular!
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda yük olacak oyuncular ile yollarını ayırmak istiyor. Aynı zamanda takımda mutsuz olan ve takım arayışına giren Ryan Kent'e resmen talip oldular. İngiliz ekibi teklifini yaptı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertli ekip son olarak Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadeleyi Kanarya, 1-0 kazandı.