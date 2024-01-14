Fenerbahçe'den flaş paylaşım! Gaziantep FK galibiyeti sonrası...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler maçtan sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2024- 22:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024- 22:21