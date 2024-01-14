Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.
Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası oldukça büyük bir sevinç yaşadı. Deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlarının yanına giden sarı-lacivertli oyuncular, galibiyeti birlikte kutladı.
Kanarya'nın sosyal medya hesabından da maçın ardından flaş bir paylaşım geldi. Rakiplerine göndermede bulunan sarı-lacivertliler, "Rakipler puan kaybı beklerken gelen galibiyet golü." notunu düştü.
İşte o paylaşım...
Rakipler puan kaybı beklerken gelen galibiyet golü. 😌 pic.twitter.com/6QpJ79notv
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 14, 2024