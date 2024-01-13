Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Kanarya'ya gençlik aşısı

Yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ediyor. Takımdan olası bir ayrılık sonucu gitmesi beklenen isimler için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa devlerini peşine takarak transferde gündemi meşgul eden Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini Polonya'da buldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024- 10:24