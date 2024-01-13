FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde kötü haber! Çağlar Söyüncü'de 3 rakip birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü istediği bilinirken, transferde gün geçtikçe rakipleri artıyor. Milli stoper için son iddia ise Portekiz'den... İşte son gelişmeler ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)