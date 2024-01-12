TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Saldanha için teklif yapmıştı! Partizan'dan yanıt geldi
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte vites yükselten Fenerbahçe, Leonardo Bonucc, ve Rade Krunic'i kadrosuna kattı. Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip hücum hattına da takviye yapmayı planlıyor. Kurmaylar, Partizan forması giyen Matheus Saldanha için teklif yapmıştı. Sırp ekibi, Fenerbahçe'ye yanıtını geciktirmedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2024- 19:12