Partizan'dan F.Bahçe transfer yanıtı!
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt!
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💥Süper Loto sonuçları! (11 Ocak)
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