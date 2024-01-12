Fenerbahçe ara transfer döneminin ikinci transferini Rade Krunic ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Krunic, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Transfer Bilgilendirme

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ!