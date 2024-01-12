Fenerbahçe Televizyonuna konuşan İtalyan futbolcu, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yapılan karşılama için de minnettarım. Her zaman ilk duygular çok önemlidir. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğum gibi ilk karşılaşma çok önemli. Sosyal medyadan çok mesaj aldım. Sarı lacivert kalpli mesajların çoğunu okudum. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçtaki atmosferden övgüyle söz ederek, "İnanılmazdı. Taraftarlarımız harika destek oldular. Talip olduğumuz bütün kupaları kazanmak istiyorsak onlar da bizler kadar önemli. Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Merih Demiral, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile konuştuğunu anlatan İtalyan futbolcu, şunları kaydetti:

"Onların söyledikleri benim için çok önemliydi. Bu önemli forma altında neler yapmam gerektiğini bana anlattılar. Ben de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor. Merih, 'Ben Juventus'ta iken sen bana İtalyanca öğretmiştin. Şimdi ben sana Türkçe öğreteceğim' dedi."