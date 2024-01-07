Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi! Girişimler başlıyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi! Girişimler başlıyor Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz transfer sezonunda kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gaza basmaya devam ediyor. Kanarya, daha öncede gündemine gelen fakat resmiyete bir türlü dökülmeyen Hırvat yıldız için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2024- 06:40









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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

Sezon başında yaptığı transferlerin ardından hem ligde hem Avrupa'da başarılı oyunuyla taraftarını memnun eden sarı-lacivertliler, istikrarlı grafiğini sürdürmek istiyor.