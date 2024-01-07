TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi! Girişimler başlıyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz transfer sezonunda kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gaza basmaya devam ediyor. Kanarya, daha öncede gündemine gelen fakat resmiyete bir türlü dökülmeyen Hırvat yıldız için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2024- 06:40