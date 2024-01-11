Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki erteleme maçında evinde Tümosan Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maç öncesi ağrı hisseden ve kadroya alınmayan Miguel Crespo hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki erteleme maçında evinde Tümosan Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maç öncesi ağrı hisseden ve kadroya alınmayan Miguel Crespo hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Arka adalesinde yırtık tespit…