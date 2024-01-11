Sarı-lacivertli takım, 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda 19 maç sonunda 47 gol kaydetmişti. Todor Veselinovic yönetiminde 36 maçta 93 puan toplayarak sezonu zirvede bitiren Fenerbahçe, 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.
Fenerbahçe rekora doymuyor! İsmail Kartal'la birlikte...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Bu farklı galibiyetle birlikte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi yeni rekolara koşuyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İsmail Kartal yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan sarı-lacivertli takım ise 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 50 puan yazdırdı.
İstanbulspor mücadelesini 5-1 kazanan ve mücadelenin ilk yarısını 4-1 önde tamamlayarak bu sezon ilk yarılarda en fazla gol atan takım olan sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu rekoru geliştirdi. İlk yarısını 5-0 önde tamamladığı müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezonun en farklı galibiyetine de imza attı.