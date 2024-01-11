İstanbulspor mücadelesini 5-1 kazanan ve mücadelenin ilk yarısını 4-1 önde tamamlayarak bu sezon ilk yarılarda en fazla gol atan takım olan sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu rekoru geliştirdi. İlk yarısını 5-0 önde tamamladığı müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezonun en farklı galibiyetine de imza attı.