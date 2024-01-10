TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teklifi
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi. Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip rotasını Rade Krunic'e çevirdi. Kurmaylar, İtalyan devine yeni teklifini iletti. Milan'ın ise bu teklifini kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2024- 01:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024- 01:55