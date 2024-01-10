Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci için görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2024- 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024- 15:38