Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu 36 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Leonardo Bonucci için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlığında savunma hattını İtalyan defans oyuncusuyla doldurdu.
SARI-LACİVERTLİ TAKIMDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İŞTE İLK FOTOĞRAF
✈️Leonardo Bonucci 🔛 Fenerbahçe.— Fotomaç (@fotomac) January 10, 2024